Британский миллиардер поможет Украине построить новый самолет «Мрия»

Давид Арахамия: миллиардер Ричард Брэнсон поможет Украине построить новый Ан-225 «Мрия»

Британский миллиардер, основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон намерен помочь Украине в строительстве нового транспортного самолета Ан-225 «Мрия». Об этом сообщил глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия в Telegram.

По его словам, этот и другие вопрос сотрудничества в космической сфере обсуждались во время визита предпринимателя в Гостомель. «Он выразил готовность помогать всем, чем сможет», — заявил украинский политик.

Арахамия также отметил, что работа над проектом нового самолета уже началась.

27 февраля стало известно, что украинский транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 «Мрия» был уничтожен на аэродроме Гостомель в Киевской области. В концерне «Укроборонпром» отметили, что на воссоздание машины потребуется ориентировочно три миллиарда долларов и более пяти лет.

Ранее стало известно, что Великобритания выделит один миллиард евро на военную помощь Украине. Помощь будет включать беспилотники и системы противовоздушной обороны (ПВО). Таким образом, размер общей помощи Киеву от британской стороны с начала спецоперации составит более 2,6 миллиарда евро.