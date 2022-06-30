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Великобритания выделит более миллиарда евро на военную помощь Украине

AFP: Великобритания выделит более 1,1 миллиарда евро на военную помощь Украине

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Великобритания выделит один миллиард евро на военную помощь Украине. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Даунинг-стрит, передает РИА Новости.

Отмечается, что помощь будет включать беспилотники и системы противовоздушной обороны (ПВО). Таким образом, размер общей помощи Киеву от британской стороны с начала спецоперации составит более 2,6 миллиарда евро.

28 июня Канада также пообещала выделить Украине еще 118 миллионов долларов США. Из них около 58 миллионов долларов пойдут на закупку продовольствия и медикаментов, 11,6 миллиона — на программу по разминированию территории страны. Еще 56,7 миллиона, ранее выделенные на помощь украинским властям, будут переданы на преодоление гуманитарного кризиса.

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Марина Совина
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