Великобритания выделит более миллиарда евро на военную помощь Украине

AFP: Великобритания выделит более 1,1 миллиарда евро на военную помощь Украине

Великобритания выделит один миллиард евро на военную помощь Украине. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Даунинг-стрит, передает РИА Новости.

Отмечается, что помощь будет включать беспилотники и системы противовоздушной обороны (ПВО). Таким образом, размер общей помощи Киеву от британской стороны с начала спецоперации составит более 2,6 миллиарда евро.

28 июня Канада также пообещала выделить Украине еще 118 миллионов долларов США. Из них около 58 миллионов долларов пойдут на закупку продовольствия и медикаментов, 11,6 миллиона — на программу по разминированию территории страны. Еще 56,7 миллиона, ранее выделенные на помощь украинским властям, будут переданы на преодоление гуманитарного кризиса.