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Канада пообещала выделить Украине еще 118 миллионов долларов

Премьер Канады Трюдо сообщил о выделении Украине еще $118 млн по итогам саммита G7
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Paul Chiasson/ Globallookpress.com

Канада пообещала выделить Украине еще 118 миллионов долларов США (151,7 миллиона канадских долларов) по итогам саммита «Группы семи» (G7), об этом сообщила пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо, передает ТАСС.

«Премьер-министр Трюдо объявил о выделении 151,7 млн [канадских] долларов на оказание новой гуманитарной помощи, на поддержку мира и безопасности на Украине», — говорится в заявлении.

Из этой суммы около 58 миллионов долларов США пойдут на закупку продовольствия и медикаментов, 11,6 миллиона — на программу по разминированию территории страны, 56,7 миллиона, ранее выделенные на помощь украинским властям, будут переданы на преодоление гуманитарного кризиса, в том числе в соседних государствах.

Ранее, 26 июня, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с канадским коллегой Джастином Трюдо призвал помочь Украине оружием, разведданными и в подготовке собственных сил, чтобы переломить ситуацию.

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Марина Совина
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