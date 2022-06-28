Канада пообещала выделить Украине еще 118 миллионов долларов
Канада пообещала выделить Украине еще 118 миллионов долларов США (151,7 миллиона канадских долларов) по итогам саммита «Группы семи» (G7), об этом сообщила пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо, передает ТАСС.
«Премьер-министр Трюдо объявил о выделении 151,7 млн [канадских] долларов на оказание новой гуманитарной помощи, на поддержку мира и безопасности на Украине», — говорится в заявлении.
Из этой суммы около 58 миллионов долларов США пойдут на закупку продовольствия и медикаментов, 11,6 миллиона — на программу по разминированию территории страны, 56,7 миллиона, ранее выделенные на помощь украинским властям, будут переданы на преодоление гуманитарного кризиса, в том числе в соседних государствах.
Ранее, 26 июня, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с канадским коллегой Джастином Трюдо призвал помочь Украине оружием, разведданными и в подготовке собственных сил, чтобы переломить ситуацию.