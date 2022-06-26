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Британия призвала Канаду помочь Украине оружием

Джонсон призвал Трюдо помочь Украине оружием и разведданными

Фото: Matt Dunham / AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с канадским коллегой Джастином Трюдо призвал помочь Украине оружием, разведданными и подготовкой своих сил, чтобы переломить ситуацию. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Говоря о ситуации на Украине, британский премьер подчеркнул, что настал «решающий момент», так как чаша весов может склониться как в одну, так и в другую сторону, поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы перевес был в сторону Киева.

«Это означает предоставление Украине оборонительных возможностей и разведданных, обучение ее сил, что необходимо для отражения российского наступления», — сказано в сообщении.

Джонсон и Трюдо принимают участие во встрече глав «Большой семерки» (G7) в немецком замке Эльмау. Основной темой переговоров, как ожидается, станет ситуация на Украине и последствия антироссийских санкций.

Ранее Борис Джонсон заявил, что любая попытка урегулировать конфликт на Украине приведет к нестабильности в мире и укреплению позиций России. Он отметил, что вмешательство в ситуацию даст президенту России Владимиру Путину «карт-бланш на то, чтобы постоянно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками».

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Варвара Кошечкина
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