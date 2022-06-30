Apple провалила разработку 5G-модема

Инсайдер Мин-Чи Ко: Apple не смогла создать собственный 5G-модем для iPhone

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко рассказал, что Apple продолжит закупать модемы для iPhone у Qualcomm. Об этом специалист сообщил в своем Twitter.

По словам Ко, в течение последних нескольких лет Apple работала над производством собственного 5G-модема для смартфонов. Однако компания провалила эту миссию и поэтому будет и дальше полагаться на комплектующие от партнеров.

Инсайдер также заметил, что американская компания планировала заменить чипы от Qualcomm собственным оборудованием. Но из-за того, что инженеры корпорации не смогли создать достойную альтернативу, Apple будет как минимум до 2023 года закупать модемы у партнера.

Специалист опроверг собственный прогноз о том, что в ближайшие годы IT-гигант будет закупать лишь 20 процентов модемов у сторонних поставщиков, а остальную часть производить самостоятельно. По его словам, для разработки модемов потребуются годы — компании предстоит не только создать устройство, но и протестировать его на iPhone.

Ранее Apple неоднократно судилась с Qualcomm — последний спор был урегулирован в 2019 году. Американская компания планировала перейти на 5G-модемы от Intel, но партнеры не смогли создать компоненты, соответствующие стандартам Apple.

В марте аналитики Counterpoint сообщили, что доля смартфонов с поддержкой связи пятого поколения впервые превысила показатель 50 процентов. Доля таких аппаратов на глобальном рынке составила рекордный 51 процент.