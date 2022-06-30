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Актер из «Возвращения Мухтара» назвал причину переезда из Москвы

Актер Александр Носик рассказал, что переехал из Москвы загород ради спокойствия
Александр Носик

Александр Носик. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российский актер, звезда детективного телесериала «Возвращение Мухтара» Александр Носик рассказал, что переехал из столицы загород ради спокойствия. Причины смены местожительства он назвал в разговоре с изданием «Москвич Mag».

По словам актера, от жизни вне большого города он получает удовольствие, так как стало меньше суеты, и появился покой. «Москва теперь большой-большой муравейник, а мне хочется побыть наедине с самим собой, с миром, с небом, с зеленью. Если бы не необходимость появляться в городе, я бы окончательно засел в доме. Даже так», — заявил Носик.

Актер также высказался о своей любви к путешествиям. Среди понравившихся ему направлений он отметил Италию, Францию, Испанию и страны Латинской Америки. «Сложно определить одно место, в каждую страну можно влюбиться за ее особенности, важно, чтобы они сохранялись, чего я желаю и нам. Но да, наверное, два эти региона — Европа и Латинская Америка — для меня наиболее притягательны», — отметил Носик.

Ранее российская актриса театра и кино Полина Ауг рассказала, что в Москве ее не устраивает ситуация с дорожным движением, из-за которой она может опоздать на важную встречу. По ее словам, за последнее десятилетие изменился внешний облик Москвы. Однако жители вынуждены проводить большое количество времени в пробках.

Нина Ташевская
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