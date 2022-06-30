Актер из «Возвращения Мухтара» назвал причину переезда из Москвы

Актер Александр Носик рассказал, что переехал из Москвы загород ради спокойствия

Российский актер, звезда детективного телесериала «Возвращение Мухтара» Александр Носик рассказал, что переехал из столицы загород ради спокойствия. Причины смены местожительства он назвал в разговоре с изданием «Москвич Mag».

По словам актера, от жизни вне большого города он получает удовольствие, так как стало меньше суеты, и появился покой. «Москва теперь большой-большой муравейник, а мне хочется побыть наедине с самим собой, с миром, с небом, с зеленью. Если бы не необходимость появляться в городе, я бы окончательно засел в доме. Даже так», — заявил Носик.

Актер также высказался о своей любви к путешествиям. Среди понравившихся ему направлений он отметил Италию, Францию, Испанию и страны Латинской Америки. «Сложно определить одно место, в каждую страну можно влюбиться за ее особенности, важно, чтобы они сохранялись, чего я желаю и нам. Но да, наверное, два эти региона — Европа и Латинская Америка — для меня наиболее притягательны», — отметил Носик.

Ранее российская актриса театра и кино Полина Ауг рассказала, что в Москве ее не устраивает ситуация с дорожным движением, из-за которой она может опоздать на важную встречу. По ее словам, за последнее десятилетие изменился внешний облик Москвы. Однако жители вынуждены проводить большое количество времени в пробках.