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Эксперт назвала россиянам за 30 список обязательных для сдачи анализов

Кандидат медицинских наук Олсуфьева: после 30 лет нужно каждый год делать кардиограмму

Фото: Shutterstock

Сдача общего анализа крови, проверка уровня холестерина и кардиограмма — обязательные ежегодные процедуры для людей старше 30 лет, заявила кандидат медицинских наук и заведующая кафедрой медико-биологических дисциплин Анна Олсуфьева. В интервью для «МИР24» она назвала россиянам список обязательных для сдачи анализов и объяснила, как вовремя проведенное обследование позволит предотвратить болезни на ранних стадиях.

Помимо основных анализов, после 30 лет Олсуфьева настоятельно рекомендует обратить внимания на родинки и образования на теле. «Меланома чаще всего развивается в возрасте от 30 до 50 лет, поэтому стоит посетить дерматолога», — призвала она.

Эксперт также посоветовала женщинам каждый год, если не чаще, посещать гинеколога. «Женщинам нужно раз в год или даже раз в полгода ходить на осмотр к гинекологу, сдавать анализы и мазки на инфекции и онкоцитологию», — перечислила Олсуфьева процедуры, которые обязательно нужно делать, чтобы диагностировать рак на ранних стадиях.

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«Дополнительно я бы рекомендовала следить за психическим здоровьем. Если вы заметили такие симптомы как тревожность, раздражительность, снижение концентрации и памяти, перепады настроения, непреходящая апатия, то можно проконсультироваться с психологом или психотерапевтом», — заключила врач.

До этого диетолог назвала белок номер один для здоровья сердца. По ее словам, в ежедневное меню необходимо включать яичный белок.

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Елена Матвиенко
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