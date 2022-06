Диетолог назвала белок номер один для здоровья сердца

Диетолог Лорен Манакер назвала яйцо главным белком для ежедневного меню

Диетолог, автор книг по здоровому питанию Лорен Манакер назвала белок номер один для здоровья сердца. О том, в чем он содержится и почему его нужно включать в ежедневное меню, эксперт поделилась с изданием Eat This, Not That!

Эксперт заявила, что в среднем человек должен потреблять около 50 граммов белка ежедневно, поэтому важно найти источник этого микроэлемента, который можно есть каждый день.

По мнению специалиста, лучший белок, который годится для частого употребления, — это яйца. «Яйцо — это один из источников белка, который можно употреблять каждый день в составе диеты, полезной для сердца. Такие рекомендации приводит Комитет по питанию Американской кардиологической ассоциации», — говорит Лорен Манакер.

Диета для здорового сердца включает в себя белок, большое количество разных овощей и фруктов, цельнозерновые продукты, добавила диетолог.

«В среднем в одном яйце содержится около шести граммов белка. Яйцо, независимо от размера, всегда будет содержать 125 миллиграммов белка на грамм. Белок содержится как в белке, так и в желтке. Поэтому, если ваша диета позволяет, вы должны съесть целое яйцо, чтобы получить максимальную отдачу от этого макроэлемента для наращивания мышц», — рекомендует Манакер.

По словам диетолога, яйца также отлично подходят для восстановления разрывов мышечной ткани после тренировки. Также одно съеденное после кардиотренировки яйцо поможет стать стройнее.

«Яйца также содержат важные питательные вещества, которых многие из нас не едят в достаточном количестве, включая холин, поддерживающий здоровье мозга», — добавила диетолог.

Лорен Манакер отметила также, что яйца творят чудеса, если их есть каждый день. Основные питательные вещества связаны с поддержанием здоровья глаз, мозга и иммунной системы. Благодаря тому, что яйца богаты питательными веществами, такими как биотин, они помогают организму делать волосы и ногти более крепкими и здоровыми, объяснила она.

