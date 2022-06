Названо меню супердолгожителей

ETNT: долгожители из «голубых зон» отказываются от мяса в пользу овощей и мелкой рыбы

Эксперт, исследователь «голубых зон» и писатель Дэн Брютнер рассказал о пищевых привычках супердолгожителей и назвал их меню. О том, какую роль в долголетии людей играет мелкая рыба и почему долгожители предпочитают ее, а не мясо, стало известно из статьи Eat This, Not That!

Брютнер с коллегами из Национального института старения США долгое время исследовал так называемые «голубые зоны», где сосредоточено наибольшее количество долгожителей: Окинава в Японии, Сардиния в Италии, Никоя в Коста-Рике, Икария в Греции и Лома-Линда штата Калифорния в США. Изучив все стороны жизни людей, достигших 90- и 100-летнего возраста, исследователи пришли к выводу, что основную роль в их жизни играет особая диета. Например, долгожители часто отказываются от мяса в пользу мелкой рыбы и овощей.

Они выяснили, что первое правило питания жителей «голубой зоны» гласит: ешьте меньше мяса. Брютнер обнаружил, что большинство людей в «голубых зонах» едят мясо не больше пяти раз за месяц и за раз съедают не больше 56 граммов. Необходимый организму белок долгожители получают из рыбы и растительных источников.

Он также выяснил, что долгожители «голубых зон» предпочитают употреблять мелкую, а не крупную рыбу — сардины и анчоусы. В мелкой рыбешке уровень ртути обычно ниже, чем в крупной и долгоживущей рыбе. В неделю долгожители съедают в среднем около 85 граммов рыбы, говорится в отчете ученых.

Основной упор в питании жители «голубых зон» делают на фрукты, овощи и бобовые. Они съедают не меньше чашки в день нута и фасоли. Согласно исследованиям, значительную роль в рационе долгожителей, составляют орехи. Например, жители Икарии и Сардинии перекусывают миндалем, а долгожители в Никое предпочитают фисташки.

По словам ученых, орехи содержат много жира, но это моно- и полиненасыщенные жиры, которые снижают уровень «плохого» холестерина. Брютнер выяснил, что оливковое масло — еще один полезный продукт, который есть в постоянном меню жителей «голубых зон». Им они поливают салаты и цельнозерновой хлеб.

Согласно анализу исследователя, долгожители потребляют примерно в пять раз меньше сахара, чем жители Северной Америки. Они не пьют газированные напитки, не едят подслащенный йогурт и другие продукты, содержащие добавленные сахара, сладости приберегают только для особых случаев.

Из напитков долгожители Италии и Коста-Рики предпочитают чистую воду и кофе, а старики из Окинавы — зеленый чай, богатый полифенолами и антиоксидантами, улучшающими здоровье мозга.

