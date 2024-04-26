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14:41, 26 апреля 2024Мир

Китай назвал лицемерием осуждение США торговых отношений Москвы и Пекина

МИД КНР: осуждение США торговых отношений России и Китая — лицемерие

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

США ведут лицемерную политику, осуждая торгово-экономические отношения России и Китая. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, его цитирует РИА Новости.

«США, с одной стороны, вносят масштабный законопроект о помощи Украине, а с другой — необоснованно критикуют нормальные торгово-экономические отношения России и Китая, это очень лицемерный и безответственный подход», — подчеркнул представитель дипведомства.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами и искать точки соприкосновения.

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      Виктория Кондратьева
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