Россиянин накормил 11-летнего пасынка сигаретами

Екатеринбуржец накормил 11-летнего пасынка сигаретами, чтобы отучить от курения

Житель Екатеринбурга накормил 11-летнего пасынка сигаретами, чтобы отучить от вредной привычки. Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

По сведениям издания, пьяный россиянин застал мальчика за курением. Чтобы школьник больше не баловался табаком, мужчина заставил его проглотить восемь сигарет. У ребенка разболелся живот, он сбежал из дома к сестре матери. Родственница вызвала бригаду медиков, которые забрали несовершеннолетнего с отравлением. Кроме того, женщина обратилась в полицию. Но, по ее словам, на вызов никто не приехал.

В семье пострадавшего еще трое детей: месячный младенец, трехлетний мальчик и 14-летняя девочка, которую отправили в центр социальной помощи.

Ранее сообщалось, что житель Башкирии годами избивал приемного сына, пытаясь отучить его от онанизма.