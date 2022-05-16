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Назван любимый фрукт супердолгожителей в одной из голубых зон

ETNT: папайю назвали любимым фруктом долгожителей с полуострова Никоя

Фото: Pranjall Kumar / Reuters

Назван любимый фрукт, который регулярно едят жители полуострова Никоя в Коста-Рике — одной из так называемых голубых зон (мест, где живут супердолгожители). Им оказалась папайя, сообщает сайт Eat This, Not That! (ETNT).

Папайя в этой местности растет в изобилии, и местные жители ежедневно едят этот фрукт. В папайе содержатся витамины А, С и Е, которые помогают бороться с воспалительными процессами, ослабляющими организм. Также папайя содержит растительный фермент папаин, улучшающий пищеварение.

Фрукт богат бета-каротином, полезным для здоровья антиоксидантом. Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, мужчины, которые регулярно едят продукты с высоким содержанием бета-каротина, реже болеют раком простаты.

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Также папайя богата клетчаткой, калием, витамином К и холином. Эти питательные вещества и витамины помогают в лечении диабета, снижают риск развития рака кишечника и сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо папайи жители Никои едят много черной фасоли, кукурузы, риса, овощей и фруктов. Одним из столпов здорового образа жизни, общих для всех голубых зон, оказалось ежедневное потребление фруктов и овощей, которые местные общины зачастую выращивают и собирают сами. Употребление в пищу непривозных и необработанных овощей и жизнь на природе также вносят значительный вклад в продление жизни.

Ранее диетолог Ольга Лушникова рассказала, что для сохранения красоты и стройности необходимо сделать свое питание разнообразным и сбалансированным.

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Вера Владзиевская
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