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17:35, 2 мая 2024Россия

Минобороны заявило о двух попытках ВСУ атаковать Белгородскую область

Минобороны России заявило о двух сбитых над Белгородской областью беспилотниках

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские войска пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Белгородскую область. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«2 мая с 16:40 до 17:05 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По их данным, дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинские дроны дважды атаковали село Вознесеновка. Он пояснил, что никто из жителей не пострадал, однако были выявлены незначительные повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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