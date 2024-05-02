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17:38, 2 мая 2024Наука и техника

Стало известно о фонящем ЗРК «Тор-М2» в зоне СВО

«Известия»: во время наведения ЗРК «Тор-М2» фонит и хорошо виден противнику
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Во время наведения на цель российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» фонит и хорошо виден противнику, в связи с чем бойцам приходится действовать быстро и хладнокровно. Об этом стало известно газете «Известия».

Издание пообщалось с бойцами в зоне специальной военной операции (СВО), использующими ЗРК «Тор-М2». По их словам, при применении данного ЗРК необходимо действовать быстро и хладнокровно, спокойно сбивая выпущенный по «Тор-М2» снаряд.

В частности, журналист издания рассказал о перехвате российскими военнослужащими украинской противорадиолокационной ракеты High-speed Anti-Radiation Missile (HARM) американского производства, которая наводится на радиолокационные станции (РЛС). «Наши ребята оказались проворнее. Сбили ее. Вот снесло боевую часть, а задняя, в которой находится маршевый двигатель, просто упала на землю», — сказал в своем репортаже журналист издания.

В феврале генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов в интервью журналу «Национальная оборона» сообщил о начале процесса глубокой модернизации ЗРК семейства «Тор».

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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