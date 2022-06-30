Завод по производству «Орионов» заработает в три смены

Российские разведывательно-ударные дроны «Орион» начнут производить в три смены

Завод компании «Кронштадт» в Дубне, на котором производят разведывательно-ударные беспилотники «Орион», заработает в три смены. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Алексей Белых на встрече с работниками Дубненского машиностроительного завода (ДМЗ), передает РИА Новости.

«Новый завод по выпуску беспилотных летательных аппаратов в целях выполнения полученных заказов в скором времени перейдет на трехсменный режим работы. В связи с чем компания "Кронштадт" продолжает набор персонала. Соискателям предлагается частичная компенсация аренды жилья, помощь с транспортом, спецодежда и полисы ДМС. Для молодых специалистов и рабочих без опыта в компании реализуются программы наставничества и обучения», — сообщил он.

Отмечается, что беспилотники «Орион» применяют в ходе специальной военной операции на Украине. Дрон может нести до 200 килограммов боевой нагрузки и находиться в воздухе до 24 часов.

В апреле источник РИА Новости сообщил, что разведывательные и ударные дроны российского производства получат цифровой каталог, который позволит автоматически распознавать военную технику стран НАТО.

В январе министру обороны России Сергею Шойгу представили первый летный образец беспилотника «Орион» с антенной спутниковой связи. Новое оборудование позволит использовать аппарат за пределами радиовидимости наземных пунктов управления.

Синдром отмены: Россия



