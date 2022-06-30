В России откроется посольство ДНР

МИД ДНР заявил об открытии посольства республики в России 12 июля

Посольство Донецкой народной республики (ДНР) откроется в России 12 июля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале посольства и МИД ДНР в России.

На церемонию открытия приглашены представители России, Луганской народной республики (ЛНР), Абхазии, Южной Осетии и Сирии. Также мероприятие посетит ряд «других аккредитованных в Москве дипломатических представительств зарубежных государств и международных организаций».

Кроме того, посольство пригласило деятелей сферы культуры и науки, а также предпринимателей и журналистов.

Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова выразила надежду на то, что США не будут затягивать с признанием республик Донбасса. По ее словам, в республиках Донбасса отличный промышленный потенциал.