Путин заявил о не лучшем периоде отношений России со странами «Большой семерки»

Путин заявил, что у России не самый лучший период отношений со странами G7

Президент России Владимир Путин оценил взаимодействие страны с «Большой семеркой» (G7). Его слова приводит РИА Новости.

«У нас не самый лучший период отношений, это понятно», — заявил российский лидер после прошедшего в среду в Ашхабаде Каспийского саммита.

Ранее Владимир Путин прокомментировал обсуждения лидеров «семерки» своей фотографии и выражение ими желания раздеться для фотографии. По мнению главы государства, «это было бы отвратительное зрелище».

Саммит «Большой семерки» под председательством Германии прошел с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии с участием лидеров Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Как заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле следили за заявлениями участников саммита «Большой семерки» (G7).