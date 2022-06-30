Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин заявил о не лучшем периоде отношений России со странами «Большой семерки»

Путин заявил, что у России не самый лучший период отношений со странами G7

Фото: Sputnik / Grigory Sysoyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин оценил взаимодействие страны с «Большой семеркой» (G7). Его слова приводит РИА Новости.

«У нас не самый лучший период отношений, это понятно», — заявил российский лидер после прошедшего в среду в Ашхабаде Каспийского саммита.

Ранее Владимир Путин прокомментировал обсуждения лидеров «семерки» своей фотографии и выражение ими желания раздеться для фотографии. По мнению главы государства, «это было бы отвратительное зрелище».

Саммит «Большой семерки» под председательством Германии прошел с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии с участием лидеров Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Как заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле следили за заявлениями участников саммита «Большой семерки» (G7).

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин оценил намерение глав G7 сфотографироваться «круче него»
Роднина одной фразой оценила желание дочери Тутберидзе выступать за сборную США
Путин раскритиковал Джонсона за слова о «токсичной маскулинности»
Обвиняемых в терактах 2015 года в Париже признали виновными
В США объяснили уникальность старейшей подлодки ЧФ России
В России изменят правила получения медпомощи по ОМС
Путин заявил о не лучшем периоде отношений России со странами «Большой семерки»
Пасечник отреагировал на намерение Сирии признать ЛНР и ДНР
Украина разорвет отношения с Сирией из-за признания ДНР и ЛНР
Психолог назвал способ получения удовольствия от работы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.