Генпрокурор поручил обнаружить в России «резиновые квартиры»

«Ъ»: по приказу генпрокурора Игоря Краснова в России начались поиски «резиновых квартир».

По всей стране начались поиски так называемых «резиновых квартир». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание узнало, что проверки стартовали по приказу генпрокурора Игоря Краснова. Надзорное ведомство заинтересовалось случаями незаконного дробления квартир на микродоли площадью вплоть до двух квадратных сантиметров.

Поясняется, что мошенники и черные риелторы предлагают злоупотребляющим алкоголем владельцам квартир за небольшую сумму подписать фиктивные договоры дарения и купли-продажи, передавая часть принадлежащих им метров в собственность новых хозяев, которыми, как правило, становятся мигранты. Получивший долю в квартире новый собственник регистрирует в ней своих многочисленных родственников, которые оформляют различные социальные пособия.

В настоящее время прорабатываются правовые обоснования для признания в судах подобного рода приобретений долей недействительными, а При этом допускается обращение в доход государства всего полученного по сделке (в том числе отчуждение микродолей), что не позволит в дальнейшем совершить собственнику подобные действия снова.

В феврале сообщалось, что жительница Уссурийска за два года прописала в своем частном доме полторы сотни приезжих. В отношении женщины возбудили уголовные дела по статье о фиктивной постановке на учет иностранных граждан, теперь ей грозит тюремное заключение на срок до трех лет. Нелегальных «сожителей» выявили сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с участковым. Выяснилось, что 29-летняя женщина в период с октября 2019-го по декабрь 2021-го фиктивно зарегистрировала 147 иностранных граждан. Реальной возможности проживания по указанному адресу она не предоставила, а за прописку от каждого иностранца получила денежное вознаграждение.

Ранее Участковый полицейский Москвы рассказал, что выявить фиктивную регистрацию по месту пребывания приезжих зачастую удается по жалобам соседей с так называемыми «резиновыми» квартирами. Россиян призывают сообщать о подобных фактах незаконного заселения в помещения сотрудникам полиции в отделы по вопросам миграции.