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Россиянку накажут за полторы сотни «сожителей»

Россиянка фиктивно прописала в своем доме 147 иностранных граждан

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Жительница Уссурийска за два года прописала в своем частном доме полторы сотни приезжих. В отношении женщины возбудили уголовные дела по статье о фиктивной постановке на учет иностранных граждан, теперь ей грозит тюремное заключение на срок до трех лет, сообщается на сайте управления МВД по Приморскому краю.

Нелегальных «сожителей» выявили сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с участковым. Выяснилось, что 29-летняя женщина в период с октября 2019-го по декабрь 2021-го фиктивно зарегистрировала 147 иностранных граждан. Реальной возможности проживания по указанному адресу она не предоставила, а за прописку от каждого иностранца получила денежное вознаграждение.

Известно, что в 2018 году женщина уже привлекалась к уголовной ответственности и была наказана за организацию «резиновой квартиры». Теперь она стала фигуранткой новых уголовных дел, все они объединены в одно производство. На время расследования россиянке запретили покидать город.

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Нина Ташевская
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