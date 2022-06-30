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Аналитики оценили курс рубля при разных последствиях нефтяного эмбарго Евросоюза

РБК: курс рубля в 2023 году составит 74 руб. за доллар при замещении нефтяного экспорта

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Среднегодовой курс рубля в 2023 году составит 83 рубля за доллар, если России удастся заместить выпадающий нефтяной экспорт в Евросоюз (ЕС) на 50 процентов. Такой прогноз дали аналитики компании «Ренессанс Капитал» в обзоре, передает РБК со ссылкой на документ.

Также отмечается, что в таком случае нефть марки Brent будет стоить 100 долларов за баррель, а Urals — 70 долларов. Помимо этого эксперты описали и другие возможные сценарии последствий нефтяного эмбарго ЕС.

Более того, при перераспределении нефтяного экспорта на 100 процентов ожидается курс 74 рубля за доллар. Вместе с тем аналитики спрогнозировали и худший сценарий для России. В случае, если вышеуказанные условия не будут выполнены, то средний курс составит 93 рубля за доллар.

Ранее экономист, руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов назвал курс в 30 рублей за доллар и ниже критичным для экспортеров. Он пояснил, что это будет означать снижение рублевой стоимости барреля нефти. «Учитывая, что экспорт нефтепродуктов сегодня в целом затруднен, а в долгосрочной перспективе будут наблюдаться еще более существенные проблемы, то любое укрепления рубля — это довольно болезненная история для всех экспортоориентированных предприятий», — сказал эксперт.

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Марина Совина
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