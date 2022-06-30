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Медведев назвал русофобским приступом блокаду Калининграда

Медведев: блокада Калининграда является русофобским приступом Литвы
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Блокада Калининграда является русофобским приступом литовских властей, заявил замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума. Трансляция ведется на сайте мероприятия.

По словам Медведева, ему сложно дать юридический анализ блокировки транзита с точки зрения права Европейского союза (ЕС).

«Никто Литву как государство и отдельных политических деятелей этого прибалтийского государства на такие меры не продвигал. Никто не говорил со стороны ЕС, что это нужно сделать. Скорее всего, это или прилетело из-за океана, или они сами в русофобском приступе придумали эту дополнительную возможность», — сказал он.

Медведев заверил, что у России есть ассиметричный ответ на транзитную блокаду Калининграда, однако это находится за гранью экономического сотрудничества.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Европейская комиссия вскоре опубликует свод правил обращения с товарами, которые попали под запрет на транзит в Калининград. Он отметил, что Литва выступает против «зеленого коридора для специальных грузов».

Литва объявила о прекращении транзита товаров в Калининградскую область с 18 июня. Причиной стали санкции Европейского союза против России, введенные из-за действий Москвы на территории Украины. Под ограничения попали продукция из стали и чугуна, а также топливо для реактивных двигателей, парфюмерия и сигары.

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Варвара Кошечкина
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