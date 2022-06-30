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Лавров назвал адекватный ответ России на давление Запада

Лавров заявил, что адекватным ответом РФ на давление Запада станет сближение с союзниками

Фото: Reuters

Адекватным ответом России на деструктивную линию и давление Запада станет дальнейшее сближение с союзниками. Будущий ответ Москвы на политику западных государств назвал глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Убежден, адекватным ответом на деструктивную линию Запада может и должно стать дальнейшее расширение сотрудничества с нашими ближайшими союзниками и единомышленниками, в том числе как в рамках Союзного государства, так и в Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийском экономическом союзе, Содружестве Независимых Государств», — заявил дипломат.

Ранее Лавров заявил, что «железный занавес» практически опускается на европейский континент, этот процесс уже запущен. По словам министра иностранных дел, Россия на данный момент делает все необходимое, чтобы не зависеть от Запада в критически важных областях.

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Виктория Кондратьева
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