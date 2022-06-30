Глава МИД России Сергей Лавров заявил об опускающемся «железном занавесе»

«Железный занавес» практически опускается на европейский континент, этот процесс уже запущен. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции в Минске, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава внешнеполитического ведомства согласился с утверждением своего белорусского коллеги Владимира Макея об опускающемся «железном занавесе». «Пусть они [Запад] только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить», — посоветовал он. Лавров подчеркнул, что Россия вместе с Белоруссией выступают за справедливость.

Ранее глава МИД Белоруссии Макей обвинил Запад в создании нового «железного занавеса». По словам министра, его фундамент уже заложен, причем в буквальном смысле — в виде стены, которая разделяет Беловежскую Пущу в Брестской области.

29 июня лидеры стран-участниц НАТО приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности Североатлантического альянса. В документе утверждается, что действия России на востоке и юге от границ альянса, а также на Крайнем Севере, в Балтийском, Черном и Средиземном морях негативно сказываются на безопасности членов НАТО. Более того, Россию обвинили в кибератаках и гибридной борьбе с альянсом и его партнерами, а также модернизации ядерных вооружений.