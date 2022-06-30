Содержанка из России раскрыла свои обязанности в отношениях с богатым спонсором

Содержанка Кристина из Москвы: мне пришлось оставить в прошлом друзей ради спонсора

Жительница Москвы вступила в отношения с богатым спонсором и раскрыла свои обязанности перед ним в качестве содержанки. Своей историей она поделилась с «Лентой.ру».

По словам россиянки Кристины (имя изменено по просьбе героини), которой на тот момент было 22 года, в первое время после знакомства партнер красиво за ней ухаживал, проявлял инициативу в общении и радовал ее новыми телефонами, увлекательными путешествиями и брендовыми вещами.

Спустя несколько месяцев он озвучил девушке свое предложение: быть его любовницей на содержании при определенных условиях. Так, она должна была прекратить любое общение с другими мужчинами, начать заботиться о здоровье, сдать анализы на ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем) и отказаться от вредных привычек.

«Несмотря на осуждение моего круга общения, я согласилась. (...) Мне пришлось оставить в прошлом друзей и завести новых, теперь его друзья — мои друзья. Отдых тоже всегда планирует спонсор, но я остаюсь довольна — он опытный, много где побывал и лучше знает мир», — поделилась Кристина.

Кроме того, новые обязанности предписывали девушке поддерживать домашний уют, всегда быть на связи и выполнять мелкие поручения, выходить со спонсором в свет. «Ссор у нас практически не бывает. Один раз после корпоратива на работе он толкнул меня, но утром осознал свою ошибку, и больше такого не повторялось», — призналась она.

Героиня материала отметила, что из-за отношений с партнером ей пришлось отказаться от поступления в магистратуру, однако она об этом не жалеет. По мнению содержанки, столько денег она бы никогда не получила на «обычной» работе.

«Я бы не увидела красивой жизни, даже не узнала бы, как выглядит такси бизнес-класса. И тем более — не жила бы в элитном ЖК недалеко от центра Москвы. Не знаю, сколько тратит на меня партнер, но могу предположить, что около 200-300 тысяч рублей в месяц. Он очень щедр на подарки», — заключила москвичка.

В июне мечтающую найти мужа богатую россиянку обманули аферисты из Tinder, заставив заплатить 250 тысяч рублей за свидание. 35-летняя бизнес-леди и мать троих детей наткнулась в приложении для знакомств на сотрудника элитного брачного агентства Lotos, пообещавшего подобрать ей возлюбленного. Однако прежде чем приступить к работе, мужчина заявил, что клиентке следует заплатить 50 тысяч рублей за сеанс с психологом, чтобы понять, какой тип избранника ей подходит.

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