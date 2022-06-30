Правительство предложило спецмеры в экономике во время операций за рубежом

Кабмин внес в Госдуму проект о спецмерах в экономике во время операций ВС РФ за рубежом

Правительство России внесло в Госдуму в четверг, 30 июня, законопроект об обеспечении проведения Вооруженными силами (ВС) РФ, другими войсками и органами контртеррористических и иных операций за рубежом. Документ размещен в думской электронной базе.

Согласно законопроекту, кабмин предлагает наделить его полномочиями принять решение о введении специальных мер в сфере экономики в целях обеспечения проведения операций за пределами России, поскольку в этих условиях «возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами».

Как следует из пояснительной записки, при введении специальных мер правительство получит полномочия «устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах». В частности, речь идет о порядке и условиях привлечения к работе сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни, а также предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.

Кроме того, специальные меры кабмина предусматривают «разбронирование материальных ценностей государственного резерва, временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов».

Ранее глава Минфина Антон Силуанов не исключил проведения интервенций на валютном рынке для стабилизации рубля, на эти цели могут быть потрачены доходы бюджета. Министр подчеркнул, что окончательного решения пока нет, однако на интервенции могут пойти нефтегазовые сверхдоходы. Глава ведомства пояснил, что существующий курс рубля бьет по доходам государственного бюджета. По словам Силуанова, укрепление курса российской валюты на 1 рубль обходится бюджету в сумму от 130 до 200 миллиардов рублей.