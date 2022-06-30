Россияне начали массово бронировать отдых в Таиланде на осень

АТОР: россияне, желающие сэкономить на отдыхе в Таиланде, начали бронировать туры на осень

Туроператоры сообщили об увеличении глубины продаж туров в Таиланд — россияне начали массово планировать отдых в азиатской стране на осеннее-зимний период. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По мнению представителей туротрасли, основой причиной увеличения количества ранних бронирований стало отсутствие прямой авиаперевозки и связанная с ней дороговизна авиабилетов, купленных накануне вылета.

Также сказывается и желание путешественников сэкономить на проживании — многие отели готовы предоставлять скидки до 50 процентов туристам, готовым заранее оплатить размещение. По словам туроператоров, на сегодняшний день глубина продаж по данному направлению достигает января 2023 года.

«Люди стремятся попасть в "яблочко" промо-тарифов по раннему бронированию как по отелям, так и по авиаперелетам, уже особо не надеясь на прямые рейсы», — отметил руководитель коммерческого подразделения туроператора «Интурист» Филипп Обручев-Миронов.

Что касается стоимости отдыха, десятидневную путевку на Пхукет двое туристов могут приобрести за 121,9 тысячи рублей, провести Новый год на острове обойдется дороже — от 169,1 тысячи рублей. За отдых в Паттайе в конце октября — начале ноября путешественникам приедятся заплатить минимум 116,8 тысячи рублей на 10 дней.

Ранее в июне стало известно, что в Таиланде начали обсуждать вопрос о возобновлении чартерного авиасообщения с российскими городами. Запустить прямые рейсы в Россию захотел перевозчик Thai AirAsia X — пока что речь идет о полетах в Новосибирск и Владивосток.