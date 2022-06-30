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Россияне начали массово бронировать отдых в Таиланде на осень

АТОР: россияне, желающие сэкономить на отдыхе в Таиланде, начали бронировать туры на осень

Фото: Evan Krause / Unsplash

Туроператоры сообщили об увеличении глубины продаж туров в Таиланд — россияне начали массово планировать отдых в азиатской стране на осеннее-зимний период. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По мнению представителей туротрасли, основой причиной увеличения количества ранних бронирований стало отсутствие прямой авиаперевозки и связанная с ней дороговизна авиабилетов, купленных накануне вылета.

Также сказывается и желание путешественников сэкономить на проживании — многие отели готовы предоставлять скидки до 50 процентов туристам, готовым заранее оплатить размещение. По словам туроператоров, на сегодняшний день глубина продаж по данному направлению достигает января 2023 года.

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«Люди стремятся попасть в "яблочко" промо-тарифов по раннему бронированию как по отелям, так и по авиаперелетам, уже особо не надеясь на прямые рейсы», — отметил руководитель коммерческого подразделения туроператора «Интурист» Филипп Обручев-Миронов.

Что касается стоимости отдыха, десятидневную путевку на Пхукет двое туристов могут приобрести за 121,9 тысячи рублей, провести Новый год на острове обойдется дороже — от 169,1 тысячи рублей. За отдых в Паттайе в конце октября — начале ноября путешественникам приедятся заплатить минимум 116,8 тысячи рублей на 10 дней.

Ранее в июне стало известно, что в Таиланде начали обсуждать вопрос о возобновлении чартерного авиасообщения с российскими городами. Запустить прямые рейсы в Россию захотел перевозчик Thai AirAsia X — пока что речь идет о полетах в Новосибирск и Владивосток.

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Валентина Процкова
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