Названы признаки заражения устройства вирусами

«Лаборатория Касперского» назвала быструю разрядку телефона признаком заражения вирусами

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев перечислил признаки, которые могут свидетельствовать о том, что смартфон заражен вирусами. Также он рассказал, как защитить свое устройство от вредоносного программного обеспечения (ПО), передает «Газета.Ru».

По словам Чебышева, существуют несколько косвенных признаков, намекающих на то, что смартфон заражен вирусами. Одним из таких признаков он назвал то, что устройство быстро разряжается. Также о том, что на телефоне установлено вредоносное ПО, может говорить появление на нем незнакомого софта и расходование большого объема трафика, заявил специалист.

Эксперт «Лаборатории Касперского» также порекомендовал обращать внимание на телефонный счет: если с него начали внезапно списываться средства, то это может быть еще одним свидетельством того, что доступ к устройству получили злоумышленники.

Специалист отметил, что самостоятельно определить, заражен телефон или нет, довольно сложно. «Современные зловредные программы в большинстве своем умеют хорошо "прятаться". Если только это, например, не шифровальщики, цель которых — заблокировать человеку доступ к данным или девайсу с требованием выкупа», — объяснил он и добавил, что о наличии или отсутствии вредоносной программы на смартфоне может сказать только антивирус.

Чтобы не столкнуться с вредоносным ПО и уберечь свои данные на устройстве, эксперт посоветовал пользователям скачивать приложения только из официальных магазинов и проверять установочные файлы программ из сторонних источников с помощью антивируса. Также необходимо регулярно обновлять приложения, так как в новых версиях разработчики устраняют ошибки и уязвимости. Кроме того, следует обращать внимание на то, какие разрешения запрашивает приложение, и настораживаться, если эти запросы никак никак не связаны с его функционалом, добавил Чебышев.

Ранее специалисты по информационной безопасности предупредили россиян о том, что хакеры начали маскировать вирусы под контент популярного стримингового сервиса Netflix.