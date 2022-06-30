НАСА анонсировало самое «глубокое» изображение Вселенной

Администратор НАСА Билл Нельсон анонсировал снимок ранней Вселенной от телескопа Уэбба

Администратор НАСА Билл Нельсон (Bill Nelson) анонсировал, что 12 июля агентство представит самое «глубокое» изображение Вселенной, которое было получено благодаря космическому телескопу Джеймса Уэбба. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

В настоящее время астрономы способны наблюдать космологические объекты, которые датируются в пределах 330 миллионов лет после Большого взрыва, но специалисты считают, что с помощью телескопа Уэбба они смогут получить снимки более ранних эпох существования Вселенной. Поскольку Вселенная расширяется, свет от самых далеких объектов смещается из ультрафиолетовой и видимой области спектра к инфракрасным длинам волн, которые космический телескоп способен обнаружить с беспрецедентным разрешением.

Ожидается, что телескоп будет использоваться в исследованиях объектов Солнечной системы и атмосфер экзопланет, что позволит найти потенциально пригодные для жизни планеты возле других звезд. По словам заместителя администратора НАСА Пэм Мелрой (Pam Melroy) телескоп может оставаться в рабочем состоянии в течение 20 лет, что вдвое превышает изначально рассчитанный срок службы.

Ранее сообщалось, что в телескоп Джеймса Уэбба попал микрометеорит, из-за чего сотрудники НАСА заметили незначительные, но ощущаемые искажения в поступающих данных. Специалисты надеются, что инцидент не повлияет на дальнейшую работу аппарата, поскольку несмотря на повреждения, «Джеймс Уэбб» продолжает присылать более качественные изображения, чем ожидалось на этом этапе подготовительных работ.

Синдром отмены: Россия



