В телескоп «Джеймс Уэбб» попал небольшой метеорит

New Scientist: в одно из зеркал телескопа НАСА «Джеймс Уэбб» попал небольшой метеорит.

В одно из главных зеркал космического телескопа НАСА «Джеймс Уэбб» попал небольшой метеорит. Об этом пишет New Scientist.

Как сообщается, столкновение произошло в период с 23 по 25 мая, сотрудники НАСА замечают «незначительный, но ощущаемые искажения в поступающих данных». Предсказать появление метеорита и избежать столкновения через разворот телескопа ученым не удалось, поскольку это космическое тело не принадлежало к какому-либо известному метеорному потоку.

Попадания микрометеоритов и раньше происходили, но в этот раз нанесенный урон несколько превышал тот, который был заложен при разработке и тестированиях на Земле. Однако специалисты надеются, что это не повлияет значительно на дальнейшую работу аппарата. Ведь, несмотря на произошедшие повреждения, «Джеймс Уэбб» продолжает присылать даже более качественные изображения, чем должен на этом этапе подготовительных работ.

Синдром отмены: Россия

Ранее команда астрономов со всего мира опубликовала самое большое инфракрасное изображение с космического телескопа НАСА «Хаббл», на которое попали самые ранние и далекие галактики.