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Получен самый большой снимок Вселенной

Телескоп «Хаббл» получил самый большой инфракрасный снимок далеких галактик

Изображение: Gabe Brammer

Международная группа ученых опубликовала самое большое инфракрасное изображение, когда-либо полученное космическим телескопом НАСА «Хаббл». Обзор высокого разрешения 3D-DASH, благодаря которому удалось запечатлеть самые ранние и самые далекие галактики, позволит астрономам находить редкие объекты для последующих наблюдений с помощью телескопа Джеймса Уэбба (JWST). Препринт статьи, который принят к публикации в The Astrophysical Journal, доступен в репозитории arXiv.

Чтобы получить снимок обширного участка неба, исследователи использовали новый метод наблюдения, известный как дрейф и сдвиг (англ. Drift And Shift, или DASH). DASH позволяет сделать изображение, которое в восемь раз больше, чем стандартное поле зрения Хаббла, путем захвата нескольких снимков, которые затем сшиваются вместе, подобно панорамному снимку на смартфоне. С помощью DASH можно сделать восемь снимков на один виток телескопа Хаббла вместо одного.

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На снимке были запечатлены галактики с красным смещением больше двух, что соответствует времени путешествия света в 10 миллиардов лет и сопутствующему расстоянию (учитывает расширение Вселенной с момента Большого взрыва) в 17 миллиардов световых лет. 3D-DASH покрывает общую площадь, почти в шесть раз превышающую видимый размер Луны в небе. Этот рекорд, вероятно, останется непобитым телескопом JWST, который создан для получения высокодетализированных изображений крупным планом. Новый снимок является самым большим изображением неба в ближнем инфракрасном диапазоне. Ожидается, что следующее поколение космических телескопов Nancy Grace Roman и Euclid сможет получить более крупные снимки.

Ожидается, что 3D-DASH поможет идентифицировать уникальные явления, такие как самые массивные галактики во Вселенной, высокоактивные черные дыры и галактики, находящиеся на стадии столкновения и слияния. До сих пор такие большие изображения могли сделать только с Земли и они имели низкое разрешение, что ограничивало их изучение.

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Александр Еникеев
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