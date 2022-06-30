Друзья опоздали на свадьбу и подали на жениха в суд

Economic Times: гости опоздали на свадьбу и потребовали денежную компенсацию у жениха

В индийском городе Хардвар, штат Уттаракханд, друзья подали в суд на жениха и потребовали у него денежную компенсацию из-за того, что опоздали на свадебное шествие. Об этом сообщает Economic Times.

Жених по имени Рави попросил своего друга Чандрашехара помочь раздать от его имени приглашения на свадьбу. Друг согласился помочь. В приглашениях было указано, что свадебная процессия начнется в 17:00.

Друзья мужчины приехали на свадьбу к указанному времени и обнаружили, что жених уже ушел вместе с процессией. Изумленные гости позвонили Рави и потребовали объяснений, но тот не смог дать им вразумительного ответа. Он сказал друзьям, чтобы они шли домой, так как все они опоздали.

Такой ответ разозлил Чандрашехара и других гостей со стороны жениха еще больше. Чардрашехар решил предъявить ему иск за издевательство, так как был вынужден раздавать приглашения на свадьбу. Он нанял адвоката и подал иск ,в котором потребовал компенсацию в размере 500 тысяч рупий (321,2 тысячи рублей). Кроме того, он потребовал, чтобы Рави принес ему публичные извинения в течение трех дней.

Ранее сообщалось, что невеста запретила подруге приходить на свадьбу из-за ее беременности. Она заявила, что обрадовалась беременности подруги, но считает, что свадьба не лучшее место для маленького ребенка.