Невеста запретила приходить подруге на свадьбу и вызвала споры в сети

The Sun: невеста отменила приглашение подруги из-за беременности

Жюстин Моррис стала популярна в сети после того, как записала ролик в TikTok, в котором рассказала, что запретила подруге приходить на свадьбу из-за ее беременности и отменила приглашение. Об этом сообщает The Sun.

По словам невесты, она обрадовалась беременности подруги, но считает, что свадьба не лучшее место для маленького ребенка. Моррис и ее жених запланировали пышные недельные торжества в 2023 году во французском замке с большим количеством гостей.

Она попросила совета у пользователей TikTok, чтобы убедиться, что приняла правильное решение, однако не получила ожидаемой поддержки. Ее ролик вызвал ожесточенные споры в социальной сети.

Один человек написал: «Честно говоря, если бы я был на ее месте и увидел этот ролик, учитывая, что вы даже не поговорили лично об этом, я бы, наверное, даже не пришел на свадьбу, не говоря уже о том, чтобы остаться друзьями». Другой пользователь прокомментировал: «Пусть она сама решит, подходит ли это место для ее ребенка».

После того как Моррис столкнулась с недружелюбием в комментариях, она написала, что поговорила с подругой. Та сказала, что возьмет на свадьбу ребенка. Они договорились, что девушка будет жить не в замке, а в другом месте, которое оплатит жених и невеста.

Ранее сообщалось, что жених выгнал собственную мать со свадьбы. Поводом для конфликта стало то, что она без разрешения выложила в соцсети за несколько минут до церемонии фотографию свадебного платья невесты, которое было сюрпризом для гостей.