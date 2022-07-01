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Владимир Вдовиченков назвал размер своего гонорара за съемки в «Бумере»

Владимир Вдовиченков назвал сумму своего гонорара за съемки в фильме «Бумер»

Фото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

50-летний заслуженный артист России, актер театра и кино Владимир Вдовиченков назвал сумму своего гонорара за съемки в фильме «Бумер». Об этом сообщает ФАН.

По словам звезды, бюджет фильма Петра Буслова, вышедшего на экраны в 2003 году, был совсем небольшим, а потому у членов съемочной команды не было высоких зарплат.

О гонораре актерского состава режиссер объявил уже после начала съемок, дав артистам выбор: сниматься за такую сумму или не участвовать в проекте.

«Я получил за съемки в "Бумере" 1500 долларов. За весь съемочный период. Мы уже снимали кино. Вдруг приходит директор картины, вызывает нас четверых и дает чистый лист», — рассказал актер, сыгравший в фильме Кота.

В ноябре прошлого года стало известно о размере гонорара Генри Кавилла за съемки во втором сезоне «Ведьмака». За участие в продолжении фэнтезийного шоу артист получит восемь миллионов долларов.

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Анастасия Астахова
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