Россиянам рассказали о смертельной опасности кондиционеров

Терапевт Нэя Георгиева: из-за кондиционеров можно заразиться болезнью легионеров

В жару, находясь под прохладными струями кондиционеров можно получить смертельно опасную болезнь, предупредила терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Нэя Георгиева. О том, как кондиционеры провоцируют тяжелые заболевания, она рассказала «Ленте.ру».

Георгиева уточнила, что в фильтре кондиционера за счет образования конденсата могут обосновываться и размножаться бактерии, особенно легионеллы — возбудители острого инфекционного заболевания — болезни легионеров (заболевания, проявляющегося поражением легочной ткани с развитием тяжелой формы пневмонии, — прим. «Ленты.ру»). Затем они успешно, вместе с фильтруемым воздухом попадают в помещение и заражают людей, уточнила врач.

«Если вы чувствуете от кондиционера неприятный запах, скорее всего в фильтре либо на испарителе завелся грибок, излюбленным местом жительства которого являются влажные, сырые места», — предупредила Георгиева россиян. То же самое касается и увлажнителей воздуха, уточнила эксперт. Сама по себе техника не представляет опасности, но если хотя бы раз в полгода не прочищать фильтры, создадутся идеальные условия для размножения грибков и бактерий, подчеркнула терапевт.

«Заболеть от холодного воздуха невозможно. Но неадекватная температура может ослабить ваш иммунитет и повысить риск заболевания ОРВИ, спровоцировать миозит и обострить невралгию», — объяснила Георгиева любителям летом остывать под кондиционером или рядом с увлажнителем воздуха.

По словам врача, избежать этих проблем просто. Перед тем, как запустить кондиционер, который долго не работал, нужно провести очистку внутреннего блока и фильтров, промыв их специальными антибактериальными и противогрибковыми средствами. Следует также исключить резкие перепады температуры и не находиться непосредственно перед потоком воздуха, подытожила она.

Ранее терапевт Филипп Кузьменко рассказал, кто является самой уязвимой категорией людей, страдающей от жары. По его словам, это прежде всего люди преклонного возраста.

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