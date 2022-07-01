Премьеру «Дюны 2» перенесли

Премьеру второй части «Дюны» перенесли на ноябрь 2023 года

Вторая часть фильма «Дюна» получила новую дату премьеры. Об этом сообщает Variety.

Выход картины на большие экраны перенесли на 17 ноября 2023 года вместо запланированного ранее 20 октября того же года.

Съемки «Дюны 2» начнутся осенью 2022 года. К своим ролям вернутся актеры Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендая, Джош Бролин и Хавьер Бардем. В новом фильме также сыграют Флоренс Пью, Остин Батлер и Кристофер Уокен. Режиссерское кресло вновь займет Дени Вильнев, сценаристом выступит Джон Спейтс.

Премьера первой «Дюны» состоялась 3 сентября 2021 года. Фильм по роману писателя-фантаста Фрэнка Герберта заработал по всему миру 400 миллионов долларов. Это был самый успешный проект в карьере Вильнева. Картина была номинирована на десять премий «Оскар», включая «Лучший фильм», и получила шесть наград.

В России первая часть «Дюны» поставила постпандемийный рекорд по сборам, собрав за первый уик-энд более 500 миллионов рублей, по результатам второго уик-энда — миллиард.

Ранее стало известно о том, что девушка Бонда Леа Сейду начала переговоры о съемках во второй части «Дюны».