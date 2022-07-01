Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в КПП нижегородской ФСБ

Неизвестный попытался поджечь контрольно-пропускной пункт нижегородской ФСБ

Неизвестный попытался поджечь контрольно-пропускной пункт (КПП) нижегородского УФСБ — мужчина бросил в помещение бутылку с зажигательной смесью, но здание не загорелось. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным интернет-издания, инцидент произошел днем 30 июня — неизвестный мужчина подошел к контрольно-пропускному пункту регионального управления ФСБ на Малой Покровской улице и кинул в сторону здания бутылку. Однако пожара не случилось. Преступник сбежал с места происшествия, его ищут.

Ранее сообщалось, что в Перми и Белгороде неизвестные попытались поджечь военкомат. В пятницу, 24 июня, примерно в четыре часа ночи по местному времени (02:00 мск) поджигатели бросили четыре бутылки с зажигательной смесью в здание военного комиссариата на Закамской улице. В результате две бутылки разбились, но пожара не произошло.

После схожего происшествия в Краснодаре задержали преступника: 46-летний уроженец Волгоградской области бросил в здание местного УФСБ коктейль Молотова. Мужчина атаковал здание спецслужбы на улице Мира, метнув бутылку с зажигательной смесью во входную дверь. В результате загорелся коврик, который сотрудники ФСБ потушили самостоятельно.

Время роста



