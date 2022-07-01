В Грузии нашли способ получить статус кандидата в ЕС

Партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» ввела запрет на агрессивную риторику

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» нашла способ снизить разобщенность среди политиков и ввела запрет для своих депутатов на агрессивную риторику. Об этом заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Политическая поляризация является одним из главных вызовов для нашей страны, в условиях которой политическая дискуссия вместо вопросов государственной важности ведется о второстепенных для общества темах», — подчеркнул Кобахидзе. По его словам, мораторий позволит стране получить статус кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС). Он также обратился к представителям оппозиции и их СМИ с просьбой последовать запрету минимум на шесть месяцев.

Ранее участники митинга в Тбилиси за интеграцию Грузии с ЕС потребовали отставки премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили. Демонстранты заявили, что правительство должно стремиться к выполнению условий Евросоюза, чтобы страна могла получить статус кандидата в члены сообщества.

На прошедшем 23 июня саммите в Брюсселе главы европейских стран одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз. Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что для получения аналогичного статуса Грузии придется провести ряд реформ.