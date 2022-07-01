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В Приморье открылся первый глэмпинг у самого южного острова России

В Хасанском районе Приморского края открылся «Джугди глэмпинг» на 18 домов

Фото: «Джугди глэмпинг»

Неподалеку от самого южного острова России — Фуругельма в Приморском крае — открылся первый глэмпинг. Об этом пишет ТАСС.

Отельный комплекс, расположенный на мысе Лукина в Хасанском районе, состоит из 18 геокупольных домов, в каждом из которых могут разместиться до трех взрослых и одного ребенка. Помимо прочего, на территории глэмпинга для туристов будут доступны кафе, зона барбекю, пункт проката сапов и велосипедов, детская и спортивная площадки, баня с теплым чаном.

По словам директора «Джугди глэмпинга» Дарины Замошиной, туристы активно бронируют отдых нового формата — на август остались свободными лишь пара дат.

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«С одной стороны, здесь есть ощущение, что находишься в палатке, тебе слышны море, звуки природы, за счет большой площади остекления есть контакт с внешним миром, по утрам для каждого гостя открывается красивый вид, а, с другой стороны, этот формат позволяет достаточно быстро реализовать проект: нам понадобилось меньше года для того, чтобы запроектироваться», — рассказала Замошина.

Ранее в июне сообщалось, что на берегу Байкала планируется построить современный глэмпинг-отель. Объем инвестиций в проект, по словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, составит 118 миллионов рублей.

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Дарья Рыбак
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