В России сочли невозможным контроль за хакерами

Депутат Боярский заявил о невозможности контроля за хакерами

Мир становится цифровым, и хакерские атаки будут сопровождать все процессы, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что контролировать такие организации невозможно.

«Серая зона»

Российская хакерская группа Killnet атаковала сайт Федеральной налоговой платежной системы США. Представители Killnet заявили, что в результате атаки ресурс был недоступен для пользователей в течение пяти часов.

«Хакеры — это серая зона. Никто никогда не признается, кто за этим стоит и зачем это происходит. Поэтому очень сложно вести убедительную, глубокую статистику о происходящем», — сказал Боярский.

Кибербезопасностью постоянно занимаются профильные сильные структуры, объяснил депутат. В дополнение он заявил, что верит в ужесточение ответственности за утечки персональных данных после недавних случаев массовых сливов.

Укрепление цифрового суверенитета — это задача номер один Сергей Боярский депутат Госдумы

«Но если говорить непосредственно о хакерах, то их контролировать невозможно. Это так же неуловимо, как даркнет, VPN и так далее. Доподлинно не удается восстановить, когда и откуда идет атака, кто заказчик — это очень сложная технология. Мы можем лишь укреплять внутренний контур. Речь идет и о государственных структурах, и о частных компаниях. Чтобы противодействовать подобным случаям», — заявил он.

«Все упирается в деньги»

Депутат сообщил о том, что партия «Единая Россия» постоянно сталкивается с атаками хакеров.

«Понятно, что это делается намеренно, а не ради забавы и не ради шутки. Конечно, все это в конечном счете упирается и в деньги, потому что это дорогостоящее мероприятие, когда крупные атаки, требуются ресурсы не только технические, но и финансовые», — рассказал Боярский.

Ранее хакеры из Killnet обрушили работу ряда сайтов госорганов Литвы в ответ на блокаду Калининграда властями республики. Представители группы уточнили, что в результате атаки перестали работать более тысячи веб-ресурсов. Позже стало известно, что российские хакеры добились изоляции 70 процентов всей сетевой инфраструктуры Литвы.