С фабрики IKEA перед продажей захотели уволить половину сотрудников

Telegram-канал Shot сообщил о плане уволить половину сотрудников с фабрики IKEA в Тихвине

Фабрика мебели в Ленинградской области, которая принадлежит сворачивающей бизнес в России компании IKEA, может перейти к новому владельцу — Hoff, однако сейчас оттуда хотят уволить половину сотрудников, сообщает Telegram-канал Shot.

На предприятии в Тихвине числится около тысячи человек, и более 500 сейчас увольняют по соглашению сторон. Работников обязывают прийти и добровольно подписать документы, чтобы не попасть под сокращение, которое предполагает меньшие компенсации, утверждает канал.

Часть персонала планируют оставить, речь идет о более опытных мастерах и части обслуживающего персонала, которые должны обеспечить запуск производства для Hoff — с компанией, по данным канала, идут переговоры о покупке.

Глава города Тихвина Александр Лазаревич после объявления IKEA об уходе из России говорил, что считает ситуацию огромной проблемой. На предприятии трудоустроены 1057 местных жителей.

«Для нас как территории главное — НДФЛ и рабочие места. Люди были обеспечены работой, плюс к этому порядка тысячи человек работали подрядчиками, которые обслуживали предприятие, которые работали вне предприятия. Они тоже пострадают», — пояснял глава города.

Шведская IKEA объявила о полном уходе из России 15 июня. Компания решила продать четыре российских завода и сократить масштабы бизнеса в стране. Мебельная сеть Hoff тогда подтверждала, что готова рассмотреть возможность покупки производственных и аренды торговых площадей IKEA.