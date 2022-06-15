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Найден претендент на покупку IKEA

Мебельная сеть Hoff готова рассмотреть покупку IKEA в России

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Мебельная сеть Hoff готова рассмотреть возможность покупки производственных и аренды торговых площадей IKEA, сказал РИА Новости гендиректор Hoff Максим Гришаков.

Таким образом, найден первый претендент на покупку IKEA, которая 15 июня объявила о полном уходе из России. Компания решила продать четыре российских завода и сократить масштабы бизнеса в стране.

«У нас было много точек пересечения: регионы присутствия и даже одни и те же торговые центры, поэтому Hoff готов рассматривать активы шведского ретейлера в случае соответствующего предложения — это входит в нашу стратегию развития и открытия новых точек», — отметил Гришаков.

Он добавил, что пока подобных предложений компания не получала. «IKEA достигла такого успеха благодаря сложному пазлу из множества частей. Взять из этого пазла несколько элементов — еще не значит получить долю рынка IKEA», — подытожил Гришаков.

В России работали 17 гипермаркетов IKEA. Согласно данным сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус», выручка управляющей сетью в России компании ООО «Икеа Дом» в 2020 году составила 123,1 миллиарда рублей.

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Платон Щукин
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