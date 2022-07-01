Разработан снимающий боль имплант

Science: разработан снимающий боль без лекарств имплант

Группа специалистов под руководством ученых из Северо-Западного университета разработала маленький гибкий имплантат, который снимает боль без использования лекарственных препаратов. Выводы работы описаны в журнале Science.

Как уточняется, устройство полностью биосовместимо и водорастворимо. Оно представляет собой пластичную небольшую ленту шириной 5 миллиметров, которая хирургическим путем вводится пациенту и затем оборачивается вокруг определенного нерва. Имплант способен точечно заморозить нерв и заблокировать поступление болевого сигнала в мозг. Кроме того, интенсивность и активацию разработки можно будет регулировать дистанционно, без проникновения под кожу. Когда устройство больше не нужно, то его можно деактивировать, и оно спустя время растворится на биокомпоненты, которые затем будут выведены естественным путем.

На данный момент исследователи провели успешные испытания на животных, а позднее его протестируют и на людях. Ученые надеются, что их разработка будет полезной для людей в послеоперационный период или после ампутации, когда им обычно назначают опиоидные препараты.

В июне 2022 года отечественные специалисты из фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» в сотрудничестве с представителями некоммерческой лаборатории «Сенсор-Тех» создали мозговой имплант, способный активировать различные органы чувств (зрение или слух).