Разработан активирующий зрение и слух мозговой имплант

В «Сенсор-Тех» разработали восстанавливающий зрение и слух нейрочип

Российские специалисты из фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» в совместной работе с учеными из некоммерческой Лаборатории «Сенсор-Тех» разработали мозговой имплант, который способен активировать различные органы чувств — например, зрение или слух. Об этом сообщает газета «Известия»

Как уточняется, было создано три нейрочипа, которые предназначены для восстановления зрения, слуха или неврологических нарушений. Для незрячих подготовили систему, состоящую из двух устройств: внутренней части (импланта) и внешней (камера и микрокомпьютер, передающие изображение в мозг). Эта разработка позволит увидеть окружающий мир как полностью слепым пациентам (в том числе и без глаз), так и людям, которые имели зрительный опыт и частично сохранили зрение.

Микрочип для глухих и людей с нарушениями слуха также вживляется в мозг, вторая часть устройства состоит из небольшого микрофона, который вставляется непосредственно во внутреннюю часть уха (в улитку, где располагаются нервные окончания). Третий нейроимплант поможет людям с различными неврологическими расстройствами: синдромом Туретта, болезнью Паркинсона, тремором или хроническим болевым синдромом.

На данный момент устройство проходит последнюю стадию испытаний на животных (его протестировали на обезьянах). Все эксперименты прошли успешно, к 2024 году планируется имплантировать чипы испытуемым добровольцам.