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Япония ввела режим экономии электричества

Правительство Японии впервые за семь лет ввело режим экономии электроэнергии

Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters

Правительство Японии впервые за семь лет ввело режим экономии электроэнергии и призвало граждан и предприятия разумно сократить потребление на лето. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое решение было принято из-за опасений, что при наступлении сильной жары почти во всех районах Японии, кроме южной Окинавы и острова Хоккайдо на севере, коэффициент запаса электроэнергии может составить 3,7 процента при том, что критическим считается уровень три процента.

Гражданам пояснили, что требование экономии предполагает использование кондиционеров и других электроприборов во избежание теплового удара. При этом население призвали сократить потребление электричества на второстепенные цели, в том числе, рекламные вывески, демонстрацию работы осветительных приборов и телевизоров в магазинах.

Ранее Шведское энергетическое агентство объявило о введении режима раннего предупреждения из-за ситуации с газом. «Это сигнал шведского энергетического агентства участникам отрасли и потребителям, подключенным к газовой сети на западе страны, о том, что рынок перегружен и может произойти ухудшение ситуации с поставками», — говорится в пресс-релизе.

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Марина Совина
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