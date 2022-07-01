В ДНР введут смертную казнь

УИК: смертная казнь в ДНР будет введена с 1 января 2025 года

С 1 июля в Донецкой народной республике (ДНР) вступил в силу Уголовно-исполнительный кодекс (УИК). При этом ходящие в него положения о смертной казни начнут действовать через 2,5 года. Документ размещен на сайте Народного совета ДНР.

Согласно заключительным положениям УИК, положения об исполнении наказания в виде смертной казни вводятся в действие с 1 января 2025 года. Как говорится в статье 24 кодекса, наказание будет исполняться непублично путем расстрела в учреждениях уголовно-исполнительной системы в присутствии прокурора, представителя учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врача, который затем констатирует наступление смерти. Осужденный имеет право подать ходатайство о помиловании, решение по этому вопросу принимает глава республики.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин выступил за сохранение смертной казни в ДНР. По его мнению, подобная норма особенно актуальна в условиях военного времени.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти и совершении преступления группой лиц.

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