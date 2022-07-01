Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В России заявили о коллапсе отношений с Японией

Экс-посол России в Японии Панов заявил о коллапсе двусторонних отношений

Из-за кризиса, вызванного боевыми действиями на Украине, произошел коллапс российско-японских отношений, их уровень приблизился «к нулю». Об этом «Ленте.ру» заявил экс-посол России в Японии Александр Панов.

Впрочем, по его словам, не стоит считать это «точкой невозврата», подобное случалось и ранее: после значительного спада во времена Советского Союза странам удалось восстановить двусторонние отношения.

Комментируя указ президента России Владимира Путина о передаче государству имущества компании-оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2», Панов усомнился в том, что это как-то отразится на поставках сжиженного природного газа в Японию. По его словам, Россия не хочет терять японский рынок, тогда как сам Токио по-прежнему заинтересован в поставках газа.

Материалы по теме:
Российско-японские осложнения. Чем опасно обострение курильского кризиса и на что готовы японцы, чтобы вернуть острова?
Российско-японские осложнения.Чем опасно обострение курильского кризиса и на что готовы японцы, чтобы вернуть острова?
5 августа 2021
Между нами снова лед. Россия отказалась от мирных переговоров с Японией. Почему в Токио призывают готовиться к войне?
Между нами снова лед.Россия отказалась от мирных переговоров с Японией. Почему в Токио призывают готовиться к войне?
29 марта 2022

30 июня президент России подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Документ предписывает сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государства.

Доли в уставном капитале нового оператора «Сахалина-2», создаваемого вместо Sakhalin Energy, будут у «Газпром Сахалин холдинга» и новой компании-оператора. Иностранные участники — японские Mitsui & Co. (12,5 процента) и Mitsubishi (10 процентов), а также Shell (27,5 процента минус одна акция) — должны за месяц уведомить кабмин России о согласии принять свои доли в новом операторе пропорционально текущим.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
В России заявили об оказавшейся под вопросом смертной казни британцев в ДНР
Россиянам раскрыли простой способ увеличить доход
Модель раскрыла жестокую правду о своей профессии
В России заявили о коллапсе отношений с Японией
Собчак осудила иностранный онлайн-магазин за оскорбившее россиян обращение
На Украине начнут собирать «армию дронов» для ВСУ
В России объяснили важность захваченного в ходе спецоперации оружия
Во Франции показали фильм о переговорах Путина и Макрона
Кремль прокомментировал возможность закрытия посольства в Болгарии
Кардиолог назвал допустимый объем шампанского в жару
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.