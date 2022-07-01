У россиян появилась возможность задать вопрос Льву Толстому

Музей-усадьба «Ясная Поляна» запустила Telegram-бот «Спроси Толстого»

Музей-усадьба Льва Николаевича Толстого «Ясная Поляна» в Тульской области запустила Telegram-бот с цитатами писателя. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Как рассказали в музее, благодаря проекту «Спроси Толстого» у россиян появилась возможность «пообщаться» с великим русским писателем IXX века — в ответ на вопрос пользователя бот будет формулировать совет или мотивирующее послание, сформулированное из цитат Толстого на разные темы: жизнь, любовь, дружба, здоровье, работа, будущее, деньги, отдых, саморазвитие.

«Суть в том, что человек мысленно формулирует вопрос или тему, по которой хочет получить совет, затем нажимает кнопку с соответствующей темой в боте и получает ответ в виде цитаты из полного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, это не только его произведения, но и дневники, письма», — добавили в пресс-службе «Ясной Поляны».

Ранее сообщалось, что в музее-усадьбе Льва Толстого «Ясная Поляна» в Тульской области с 8 по 10 июля будет проходить театральный фестиваль «Толстой». Концепция мероприятия будет основана на теме семьи и детства — по словам программного директора фестиваля Павла Руднева, это связано с тем, что в этом году исполняется 170 лет со дня публикации повести «Детство», ставшей литературным дебютом для писателя.

