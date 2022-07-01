Женщина разработала систему для игры в лотерею и сорвала три крупных джекпота

UPI: жительница Мэриленда в третий раз выиграла в лотерею по разработанной ею системе

Жительница американского штата Мэриленд выиграла в лотерею в третий раз за пять лет. Об этом сообщает UPI.

30-летняя женщина утверждает, что разработала систему для игры в моментальную лотерею. «Мы с мужем проанализировали сайт лотереи и высчитали, какие билеты моментальной лотереи продаются длительное время, но до сих пор сулят крупные призы», — пояснила она.

По ее мнению, именно это позволило ей выбрать правильный билет и выиграть 100 тысяч долларов (около пяти миллионов рублей). В течение следующих пяти лет она сорвала еще два крупных джекпота, каждый из которых также принес ей не менее 100 тысяч долларов.

Женщина утверждает, что последний выигрыш принес ей не менее сильные эмоции, чем первые два. «Когда я увидела, сколько выиграла, то не могла в этом поверить, — призналась она. — Я сразу позвонила мужу и сказала: "Мы сделали это снова!"».

Победительница планирует отложить полученные деньги на будущее. «Мы знаем, как нам повезло, — объяснила она. — Эти деньги, как и другие наши выигрыши, останутся нашим детям. Мы о них хорошо позаботимся».

Ранее сообщалось, что житель американского штата Южная Каролина решил воспользоваться увиденным в одном из телешоу способом выиграть в лотерею и разбогател, сорвав джекпот. Участники шоу посоветовали тратить по 25 долларов в неделю на покупку лотерейных билетов в течение трех месяцев.