Мужчина решил проверить увиденный по ТВ способ выиграть в лотерею и разбогател

Fox 29: американец воспользовался идеей из телешоу и сорвал джекпот в лотерею

Житель американского штата Южная Каролина решил воспользоваться увиденным в одном из телешоу способом выиграть в лотерею и разбогател, сорвав джекпот. Об этом сообщает Fox 29.

Идея поставить эксперимент с лотереей возникла у мужчины, когда он смотрел телешоу, в котором рассказывается о том, как изменились образ жизни и внешность у победителей лотереи. Американец решил проверить предложенный по ТВ способ.

Участники шоу посоветовали тратить по 25 долларов в неделю на покупку лотерейных билетов в течение трех месяцев. Американец воспользовался рекомендацией и за первую неделю выиграл 500 долларов, а на седьмой неделе сорвал джекпот и получил 100 тысяч долларов.

Получив выигрыш, победитель купил машину. Он продолжил еженедельно покупать лотерейные билеты. «Я собираюсь завершить трехмесячный эксперимент», — заявил мужчина.

Ранее сообщалось, что отказ от привычной тактики игры в лотерею помог жителю США получить один миллион долларов. Он признался, что был потрясен, увидев сумму, которую принесла ему спонтанная идея.