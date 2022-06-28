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Мужчина решил проверить увиденный по ТВ способ выиграть в лотерею и разбогател

Fox 29: американец воспользовался идеей из телешоу и сорвал джекпот в лотерею

Фото: Cesar Conventi / Globallookpress.com

Житель американского штата Южная Каролина решил воспользоваться увиденным в одном из телешоу способом выиграть в лотерею и разбогател, сорвав джекпот. Об этом сообщает Fox 29.

Идея поставить эксперимент с лотереей возникла у мужчины, когда он смотрел телешоу, в котором рассказывается о том, как изменились образ жизни и внешность у победителей лотереи. Американец решил проверить предложенный по ТВ способ.

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Участники шоу посоветовали тратить по 25 долларов в неделю на покупку лотерейных билетов в течение трех месяцев. Американец воспользовался рекомендацией и за первую неделю выиграл 500 долларов, а на седьмой неделе сорвал джекпот и получил 100 тысяч долларов.

Получив выигрыш, победитель купил машину. Он продолжил еженедельно покупать лотерейные билеты. «Я собираюсь завершить трехмесячный эксперимент», — заявил мужчина.

Ранее сообщалось, что отказ от привычной тактики игры в лотерею помог жителю США получить один миллион долларов. Он признался, что был потрясен, увидев сумму, которую принесла ему спонтанная идея.

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Алиса Дмитриева
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