Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина изменил привычную тактику игры в лотерею и получил миллион долларов

UPI: Ямир Брайант из США спонтанно купил лотерейный билет и выиграл миллион долларов

Фото: Hyejin Kang / Shutterstock

Отказ от привычной тактики игры в лотерею помог жителю США получить один миллион долларов (более 56,5 миллиона рублей). Историю мужчины публикует UPI.

Ямир Брайант из города Арден, штат Северная Каролина, рассказал, что обычно покупает лотерейные билеты в одном и том же магазине в своем городе. В четверг, 9 июня, он собирался поступить также, но внезапно решил изменить привычный план. «Я всегда говорил, что выиграю миллион. Я люблю купить билет за 30 долларов раз в сто лет», — рассказал Брайант.

Американец выбрал магазин в городе Ашвилл и приобрел там билет лотереи Millionaire Maker именно за 30 долларов (1764 рубля). Брайант вернулся домой в Арден, вместе с женой стер защитную полосу на билете и обнаружил, что его предсказание сбылось. Он признается, что был потрясен, увидев сумму, которую принесла ему спонтанная идея. «Я бегал по дому и кричал, как маленькая девочка. Я решил, что у меня галлюцинация случилась!» — рассказал мужчина.

Материалы по теме:
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

Брайант отметил, что потратит выигрыш на оплату кредита за автомобиль супруги и покроет расходы на тренировки и спортивный инвентарь сына в новом учебном году.

Ранее сообщалось, что житель американского города Фредериксберг, штат Вирджиния, вписал в лотерейный билет случайно выбранные числа. Они помогли ему сорвать джекпот в 10 миллионов рублей.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Рузанна Акмалтдинова
Обсудить
Последние новости
В европейской стране захотели разрешить неоязычникам венчаться
Турция назвала неприемлемым ответ Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО
Кардиолог подсказал россиянам способ пережить аномальную летнюю жару
Названы самые дорогие города в мире для жизни миллиардеров
В МИД отказались от создания альтернатив G7 в Евразии
Дорогостоящее лекарство получила еще одна девочка из Луганска
Мужчина изменил привычную тактику игры в лотерею и получил миллион долларов
Россиянин убил супружескую пару из-за матерного слова
В ЛНР скончался раненый под украинским обстрелом ребенок
Пушилин описал детали вхождения ДНР в состав России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.