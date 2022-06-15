Мужчина изменил привычную тактику игры в лотерею и получил миллион долларов

UPI: Ямир Брайант из США спонтанно купил лотерейный билет и выиграл миллион долларов

Отказ от привычной тактики игры в лотерею помог жителю США получить один миллион долларов (более 56,5 миллиона рублей). Историю мужчины публикует UPI.

Ямир Брайант из города Арден, штат Северная Каролина, рассказал, что обычно покупает лотерейные билеты в одном и том же магазине в своем городе. В четверг, 9 июня, он собирался поступить также, но внезапно решил изменить привычный план. «Я всегда говорил, что выиграю миллион. Я люблю купить билет за 30 долларов раз в сто лет», — рассказал Брайант.

Американец выбрал магазин в городе Ашвилл и приобрел там билет лотереи Millionaire Maker именно за 30 долларов (1764 рубля). Брайант вернулся домой в Арден, вместе с женой стер защитную полосу на билете и обнаружил, что его предсказание сбылось. Он признается, что был потрясен, увидев сумму, которую принесла ему спонтанная идея. «Я бегал по дому и кричал, как маленькая девочка. Я решил, что у меня галлюцинация случилась!» — рассказал мужчина.

Брайант отметил, что потратит выигрыш на оплату кредита за автомобиль супруги и покроет расходы на тренировки и спортивный инвентарь сына в новом учебном году.

Ранее сообщалось, что житель американского города Фредериксберг, штат Вирджиния, вписал в лотерейный билет случайно выбранные числа. Они помогли ему сорвать джекпот в 10 миллионов рублей.